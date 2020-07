Cnh: 360 unità in Uzbekistan per sostenere raccolta cotone

I brand di CNH Industrial consegnano oltre 360 unità in Uzbekistan per sostenere la raccolta del cotone. Dall'inizio della pandemia di Covid-19, Cnh Industrial e i suoi brand "hanno dovuto ricorrere a soluzioni innovative per superare difficoltà senza precedenti al fine di fornire attrezzature di vitale importanza in tutto il mondo", spiega l'azienda in una nota. L'ultima serie di spedizioni riguarda macchine agricole di Case IH e New Holland e macchine movimento terra di Case Construction Equipment a sostegno del settore agricolo dell'Uzbekistan, in particolare la produzione di cotone, la principale coltura da reddito del paese, con la consegna a uno dei maggiori produttori locali. La commessa, comprende 120 trattori Case IH Puma costruiti a Saint Valentin, in Austria; 23 mietitrebbie Case IH Axial-Flow 4088 con testate accessorie e 40 presse New Holland BC5070, tutte prodotte ad Harbin, in Cina; 46 raccoglitrici di cotone Case IH Cotton Express prodotte a Benson, Usa; 120 aratri New Holland prodotti a Överum, in Svezia; 10 terne a marchio Case, costruite a Lecce, in Italia; oltre a diversi martelli pneumatici marchiati Case. Questa commessa è finanziata da Cnh Industrial Capital, la società di servizi finanziari globali dell'azienda che supporta clienti e concessionari.