Cina, +111% vendite Hongqi nel primo semestre

Le vendite di automobili del marchio Hongqi in Cina sono aumentate del 111% su base annua nel primo semestre del 2020. Lo ha reso noto la casa automobilistica cinese FAW Group, tra i principali costruttori di auto del Paese.

Nonostante l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, oltre 70.000 veicoli del marchio Hongqi sono stati venduti in Cina negli ultimi sei mesi, mentre la società era impegnata ad ampliare i propri canali di vendita sia online che sul territorio. Soltanto lo scorso mese sono state vendute 15.400 vetture Hongqi, segnando una crescita del 92% su base annua.

Nel 2019, la casa cinese aveva raggiunto il traguardo delle 100.000 automobili della marca vendute e raddoppiato gli obiettivi fissati per il 2020.

Il noto marchio cinese di auto berline Hongqi, che significa "bandiera rossa", è stato fondato nel 1958 e utilizzato come veicolo da parata durante le celebrazioni nazionali. (ANSA - XINHUA)