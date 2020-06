Coronavirus: Brasile, riparte produzione auto a maggio

Riparte la produzione di autoveicoli in Brasile, dopo il blocco per la pandemia di coronavirus. Nel mese di maggio, la produzione e' aumentata del 2.232% rispetto al mese di aprile, ma registra ancora un calo dell'84,4% rispetto al mese di maggio del 2019, secondo dati dell'associazione dei fabbricanti Anfavea. In pratica, la crescita esorbitante registrata a maggio segna di fatto la ripresa della produzione di alcune fabbriche. Ad aprile, quasi tutte le linee di produzione erano ferme come misura di prevenzione contro il coronavirus. A maggio, sono stati prodotti 43.080 veicoli contro i 1.847 di aprile. A maggio 2019, vennero prodotti 275.747 veicoli.