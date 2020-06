Polestar prepara espansione in Cina per competere con Tesla

Polestar, brand premium di Volvo, starebbe pianificando una grande espansione della sua rete di show-room in Cina, nel tentativo di competere con Tesla.



In particolare, come si legge su Carscoops, la Polestar 2 - concorrente diretta della Tesla Model 3 - sarà disponibile in Cina dal prossimo luglio. E il marchio ha un solo 'negozio' ufficiale a Pechino. Il piano prevede di avere un totale di 20 show-room, con la maggior parte che apriranno nel terzo trimestre di quest'anno.



A differenza delle case automobilistiche tradizionali, Polestar non utilizzerà una rete di rivenditori per vendere le proprie auto. Venderà invece direttamente ai consumatori, proprio come Tesla, Nio e Xpeng.



Utilizzando questo sistema diretto al consumatore, i produttori possono gestire meglio il prezzo al dettaglio di un'auto, nonché la produzione l'inventario. Tuttavia, è anche un metodo più costoso, poiché i produttori di automobili devono investire direttamente in questi showroom di proprietà.



Secondo Autonews Europe, la soluzione di Polestar è quella di collaborare con gli investitori al fine di costruire e gestire gli show-room, gestendo anche le vendite e la consegna delle auto: al momento, comunque, il piano non è stato ancora reso pubblico.



In Cina, il marchio svedese aprirà i suoi show-room inizialmente a Shanghai, prima di espandersi nella costiera Ningbo, nel nord di Tianjin e nel sud di Guangzhou. Questi negozi si troveranno principalmente nei centri commerciali.



Tesla ha attualmente più di 50 showroom in Cina, Nio opera invece intorno ai 110. Nel frattempo Xpeng prevede di avere oltre 200 sedi entro la fine del 2020, da circa 150 attuali.