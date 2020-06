Auto, produzione Regno Unito ad aprile raggiunge -99,7%

La produzione automobilistica britannica è crollata del 99,7% ad aprile a seguito del blocco del Coronavirus. Il mese peggiore per la produzione di auto nel Regno Unito dalla seconda guerra mondiale ha visto solo 197 auto lasciare le fabbriche britanniche (45 per il mercato interno e 152 per le esportazioni). Si trattava di modelli premium, di lusso e sportivi che erano stati assemblati il ​​mese precedente al blocco e che avevano solo bisogno degli ultimi ritocchi.



Impossibilitati a costruire automobili, molti produttori hanno scelto di aiutare il sistema sanitario nazionale producendo un totale di 711.495 pezzi di dispositivi di protezione individuale durante aprile, tra cui ventilatori ad alta tecnologia per ospedali.



I dati mostrano che la produzione automobilistica nel Regno Unito è attualmente in calo del 27,6 per cento, con 121.811 auto in meno costruite. I 168mila dipendenti del settore automobilistico britannico stanno tornando al lavoro, ma i marchi stanno aumentando la produzione a ritmi diversi, il che significa che la produzione sarà senza dubbio limitata. L'ultima analisi indipendente suggerisce che quest'anno nel Regno Unito saranno prodotte meno di un milione di automobili, con un costo di circa 12,5 miliardi di sterline per il settore automobilistico.



"Con le fabbriche automobilistiche del Regno Unito messe in ginocchio ad aprile, queste cifre non sono sorprendenti, ma mettono in evidenza l'enorme sfida che l'industria deve affrontare, con i ricavi effettivamente ridotti a zero il mese scorso - ha dichiarato Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT - . I produttori stanno iniziando a emergere da un arresto prolungato in un mondo molto incerto e accelerare la produzione sarà un processo graduale, quindi abbiamo bisogno che il governo lavori con noi per accelerare la ripresa di questo settore fondamentalmente forte, stimolare gli investimenti e salvaguardare i posti di lavoro".