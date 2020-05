Renault starebbe riflettendo alla chiusura di diversi siti industriali in Francia, tra cui Flins, che assembla l'utilitaria elettrica Zoe e la Nissan Micra, nel quadro di un vasto piano di tagli che verrà annunciato la settimana prossima, secondo diversi media francesi, tra cui Le Canard Enchainé. Secondo indiscrezioni assolutamente non confermate dal gruppo, a chiudere dovrebbero essere quattro stabilimenti in Francia.