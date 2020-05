Cina: ripresa del mercato dell'automobile ad aprile

La produzione e la vendita di automobili in Cina ha registrato una ripresa ad aprile grazie a una serie di misure di stimolo del governo e all'accelerazione del ripristino delle attività commerciali. Lo comunica oggi la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Il mese scorso le vendite di automobili sono aumentate del 4,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 2,07 milioni di unità, ponendo fine ad una serie di contrazioni registrate negli ultimi 21 mesi. La produzione ha raggiunto 2,1 milioni di unità, con un aumento del 2,3% rispetto all'anno scorso. Durante i primi quattro mesi, la produzione in Cina ha raggiunto 5,6 milioni di unità, in calo del 33,4%, mentre le vendite di auto sono arrivate a 5,76 milioni di unità, in calo del 31,1% su base annua. La produzione di auto commerciali è aumentata del 31,3% rispetto al 2019, fino a raggiungere 514.000 unità e le vendite di auto commerciali sono cresciute del 31,6% in confronto all'anno scorso, toccando quota 534.000 unità. Si tratta del record mensile per entrambe le voci. Secondo la CAAM, il mese scorso, la produzione di veicoli a nuova energia è diminuita del 22,1% su base annua, mentre le vendite sono diminuite del 26,5%. L'aumento del mercato dell'auto nel mese di aprile potrebbe essere attribuito all'accelerazione del ripristino delle attività commerciali. La CAAM sostiene che la diminuzione dei casi di COVID-19 nel Paese e le misure di stimolo del governo hanno facilitato la ripresa dell'industria.(ANSA - XINHUA)