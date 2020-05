PSA avvia nuova strategia aziendale basata su telelavoro

'New Era of Agility': Groupe PSA presenta i suoi nuovi principi di metodi di lavoro attraverso un approccio responsabile. Si tratta, nel dettaglio, di un progetto che contribuisce alle prestazioni ambientali del Gruppo PSA Groupe, incoraggiando una maggiore complementarità tra il lavoro a distanza con esperienze collaborative e collettive sui siti e promuovendo al contempo l'agilità, l'efficienza e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. ''Con l'opportunità del cambio di paradigma post-crisi, vogliamo dare più senso alle nostre azioni, mettere l'energia giusta nel posto giusto al momento giusto, utilizzare risorse e tempo in modo più responsabile. Stiamo anche anticipando, con le parti sociali, i cambiamenti sociali e in linea con la nostra ambizione di rendere la motivazione e il benessere dei dipendenti del Gruppo un vettore di prestazioni per l'azienda'', afferma Xavier Chéreau, direttore delle risorse umane e trasformazione del Groupe PSA. Nel contesto della crisi sanitaria che sta attraversando il mondo, il principio fondante del Groupe PSA di 'proteggere i dipendenti e proteggere l'azienda' ha portato allo sviluppo di misure sanitarie rafforzate nel 100% dei settori industriali, terziari, R&S e siti commerciali in tutto il mondo.



Fin dall'inizio, Groupe PSA si è adattato alla crisi raddoppiando la sua capacità di Information Technology nel marzo 2020. Ciò ha consentito il rapido sviluppo del lavoro remoto (38.000 connessioni simultanee al sistema IT globale del Gruppo in aprile rispetto a una media di 18.000 nel precedente mesi).



Tutto ciò consentendo al management di garantire continuità nella gestione dell'azienda.



Nel 2019, quasi 18.000 dipendenti hanno adottato regolarmente o occasionalmente questa modalità di lavoro (contro i 2.500 nel 2016), che rappresentano 3 milioni di ore di telelavoro e quasi 500.000 risparmi per i pendolari. Data l'esperienza positiva e le misure efficaci già adottate nel contesto della crisi di Covid-19, Groupe PSA ha quindi deciso di rafforzare il telelavoro e di renderlo il punto di riferimento per attività non direttamente correlate alla produzione.



Oltre al lavoro a distanza, la presenza fisica dei dipendenti in spazi collaborativi riprogettati rafforzerà le interazioni a valore aggiunto e l'energia collettiva. Ciò comporterà una presenza sul posto di singoli per mezza giornata alla settimana, in media.



Questo progetto di strutturazione si svolgerà in 3 fasi. Dall'11 maggio partirà la fase post contenimento: viene data priorità alla protezione dei dipendenti con il proseguimento del lavoro a distanza come riferimento. Con ciò, c'è la possibilità di recarsi nei siti del Gruppo in numero limitato. Tra maggio e giugno si darà poi il via alla fase di co-costruzione tenendo conto delle specificità delle professioni e delle opportunità per accelerare la digitalizzazione, individuando le esigenze di visite in loco e nuovi usi associati per rafforzare la complementarità dell'esperienza collettiva in loco e dell'esperienza digitale e remota, definendo nuovi spazi e individuando le esigenze complementari negli strumenti digitali.



Dall'estate infine saranno implementati i nuovi metodi di lavoro e sviluppo di nuovi spazi nei siti pilota di Poissy (centro di competenza), Vélizy, Carrières e Sochaux.