Auto: vertice Berlino governo-aziende si aggiorna a giugno

Il vertice tra i rappresentanti delle case automobilistiche, i sindacati ed esponenti del governo tedesco si è chiuso con la decisione di dare forma a un "gruppo di lavoro" che presenterà a giugno le proprie conclusioni sul tema degli aiuti di Stato al settore dell'auto, particolarmente colpito dalle crisi economica generata dalla pandemia da coronavirus.

"I partecipanti all'incontro hanno concordato di scambiare opinioni in un gruppo di lavoro sulle misure per stimolare l'economia, che rappresentino un contributo alla modernizzazione in direzione di tecnologie innovative per le auto, e di discutere i risultati all'inizio di giugno": recita il testo del comunicato reso noto dal portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Al centro del dibattito il tema degli incentivi per la rottamazione, richiesti dalle aziende produttrici non soltanto per i veicoli elettrici o ibridi ma anche per le auto a combustione.