Concessioni Autostradali Venete, utili per 27 milioni nel 2019

Il 2019 si è chiuso per Cav con un utile netto di 27 milioni di euro (+15,4% sul 2018) e risorse da destinare al Sistema Paese superiori a 56 milioni di euro. Con riferimento all'anno precedente, il valore della produzione è stato incrementato di 3,3 mln, raggiungendo il record di 166,2 mln. Nel corso del 2019, oltre ad estinguere definitivamente il finanziamento subordinato con Anas, la Concessionaria ha ulteriormente ridotto il debito residuo del Project Bond a 620,5 mln. Si è registrato un incremento per il 2019 dello 0,87% dei veicoli per l'intera tratta autostradale e un calo del 23,70% dell'incidentalità e del 24,04% della sinistrosità (rapporto tra numero di incidenti e chilometri complessivamente percorsi).



"Gli investimenti nell'ultimo esercizio - spiega la presidente Luisa Serato - hanno permesso, una volta entrati nella fase imprevedibile che stiamo vivendo, di affrontare con maggiore serenità lo tsunami scatenato dall'emergenza Covid". "Sul nostro territorio - aggiunge l'ad Ugo Dibennardo - sono transitati, nel 2019, oltre 12 mln di visitatori. Investire nel futuro ci ha consentito di operare in continuità (lavorativa, prestazionale e di pagamenti) anche durante l'emergenza, per la quale abbiamo subito istituito anche la totale esenzione dal pagamento del pedaggio per gli operatori impegnati sul fronte sanitario. È così che tutti gli investimenti effettuati nel 2019 si sono resi, proprio durante l'attuale lockdown, particolarmente efficaci".