Italdesign, dal 4 maggio riparte la produzione

Da lunedì 4 maggio i dipendenti di Italdesign torneranno a operare nei poli produttivi dell'area torinese: riprenderà la produzione dei veicoli pre-serie e delle serie ultra limitate. I servizi di sviluppo ingegneristico e ricerca di stile non si sono mai interrotti grazie allo smart working, confermato per circa l'80% dei dipendenti. L'azienda di Moncalieri tornerà quindi a un regime di attività vicino al 100%.

"Siamo contenti di poter tornare ad operare a pieno regime - afferma il ceo Jörg Astalosch - anche nei settori della produzione di veicoli pre-serie e delle serie speciali in tiratura ultra limitata. Anteponendo la sicurezza delle nostre persone e avendo preso tutte le precauzioni possibili, siamo ora in grado di riprendere finalmente, tra le altre importanti produzioni prototipali o in serie ultra limitate, anche quella della Nissan GT-R 50 by Italdesign, che avremmo dovuto presentare a Ginevra. Desidero infine ringraziare tutti i dipendenti, i fornitori e i partner di Italdesign che hanno saputo affrontare al meglio, insieme a noi, questo periodo difficile". indossare le mascherine.

"Sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria abbiamo anteposto la salute delle nostre persone ad ogni cosa - aggiunge Giuseppe Savino, direttore delle Risorse Umane - arrivando a chiudere l'azienda, in via preventiva, per un paio di giorni nelle settimane antecedenti il lockdown".