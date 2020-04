Tesla chiude il primo trimestre sopra le attese. Il colosso delle auto elettriche archivia i primi tre mesi dell'anno con un utile per azione di 1,24 dollari su ricavi per 5,99 miliardi di dollari. I risultati positivi, che mostrano un utile di 16 milioni, spingono i titoli a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arrivano a salire del 5%.