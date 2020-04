Bosch conferma, stabilimento diesel Bari prosegue attività

Bosch conferma il suo impegno a mantenere la piena operatività del proprio stabilimento di Bari, con ''adeguamenti passo dopo passo per fronteggiare il calo globale della domanda di impianti di iniezione diesel'' e con ''concordata tutela dell'occupazione''. Lo ha detto oggi Stephan Hartung, chairman del settore Mobility Solutions di Bosch rispondendo ad una domanda di ANSA durante la conferenza annuale sui risultati finanziari.

Hartung ha sottolineato come il mercato dei motori a gasolio sia calato in Europa del 4% nei primi due mesi dell'anno, anche se segnali di ripresa arrivano da aree importanti come alcuni Paesi continentali e l'India. Nel ribadire che il Gruppo Bosch proseguirà a investire nei motori diesel che sono ''molto efficienti e quindi utili per il raggiungimento della neutralità della Co2'', il chairman del settore Mobility Solutions ha detto che ''un altro aspetto che stiamo monitorando per modulare gli interventi su Bari è lo sviluppo della domanda di veicoli commerciali leggeri, soprattutto in Europa''.