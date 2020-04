Coronavirus, nasce Codice Condotta per ripartenza automotive

L'Associazione europea dei produttori automobilistici (ACEA) e l'Associazione europea dei fornitori automobilistici (CLEPA) hanno adottato congiuntamente un 'Codice di Condotta delle attività in funzione di Covid-19' per sostenere un riavvio rapido e regolare dell'industria automobilistica. L'ecosistema dell'automotive - si legge nella nota - assomiglia a un intricato orologio e l'inaspettato attuale arresto delle operazioni rischia di fare molti danni a un settore altrimenti fiorente, innovativo e competitivo. Un'uscita riuscita dalla crisi del coronavirus richiederà la condivisione tempestiva di informazioni importanti e appropriate, per assicurare che tutti gli attori della catena del valore possano pianificare e agire nel modo più efficace possibile. Il Codice di Condotta - ribadiscono ACEA e CLEPA - contiene pertanto capitoli sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sulla comunicazione tempestiva, sulle regole contrattuali e sul coordinamento del riavvio.



''Mentre la sicurezza e la salute delle nostre comunità rimangono la priorità assoluta - ha commentato Sigrid de Vries, segretario generale di CLEPA - un riavvio ben coordinato e tempestivo del settore è della massima importanza per mitigare l'impatto della crisi Covid-19 sulla società. Questo Codice di Condotta congiunto dell'industria automobilistica farà davvero la differenza in questo processo''.



In Europa 13,8 milioni di persone lavorano nell'industria automobilistica direttamente e indirettamente. A seguito della crisi, oltre 1,1 milioni di dipendenti di Case automobilistiche sono in congedo temporaneo, con una moltitudine di altri addetti interessati a questo 'fermo' nella catena di approvvigionamento, di vendita e di assistenza. Si stima che la perdita di entrate abbia raggiunto percentuali a doppia cifra mentre rimane elevata l'incertezza sulla rapidità con cui il settore potrà recuperare.



L'industria, in stretto coordinamento con le autorità pubbliche, sta cercando di riavviare gradualmente la produzione nelle prossime settimane.



''Siamo impegnati a uscire dalla crisi rafforzati rispetto a prima - ha detto Eric-Mark Huitema, direttore generale di ACEA - e tutti i partner della catena del valore hanno una responsabilità condivisa nella gestione del rilancio del settore in modo sostenibile. Il Codice di Condotta aziendale fornisce ai produttori e ai fornitori indicazioni essenziali sull'approccio necessario per superare la crisi Covid-19''.