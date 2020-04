Coronavirus: Renault annulla dividendo e taglia compensi

Il cda di Renault ha deciso di ritirare la proposta di distribuzione del dividendo per l'esercizio 2019, di tagliare i compensi del presidente Jean-Dominique Senard e del ceo Clotilde Delbos del 25% per "almeno il secondo trimestre" del 2020 e di tagliare dello stesso ammontare i gettoni di presenza per tutto il 2020 degli amministratori. La decisione, si legge in una nota, è stata presa "nell'attuale contesto" segnato dalla pandemia di coronavirus e per "senso di responsabilità verso tutti gli stakeholder del gruppo che stanno combattendo o stanno subendo gli effetti di una crisi senza precedenti".

Renault aveva previsto di proporre dell'assemblea, convocata per il prossimo 19 giugno, un monte dividendi di 353 milioni di euro.