Gruppo Psa firma un prestito sindacato aggiuntivo di 3 mld

Nell'attuale contesto del Covid-19, Groupe Psa rafforza la propria sicurezza finanziaria con un nuovo prestito sindacato di 3 miliardi, oltre all'attuale linea di credito confermata e non utilizzata di 3 miliardi, per un totale di 6 miliardi.

Lo rende noto un comunicato del Gruppo nel quale si legge che "questo prestito sindacato ha una scadenza iniziale di 12 mesi, con 2 estensioni opzionali di 3 mesi".

"Questa operazione - ha dichiarato Philippe de Rovira, direttore finanziario di Groupe Psa - rafforza la nostra capacità di poter far fronte a questa situazione eccezionale e prepararci al futuro. Dimostra anche la fiducia delle banche partner nella solidità finanziaria e nella riconosciuta resilienza di Groupe Psa".