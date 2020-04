Coronavirus: riapre dopo 21 giorni fabbrica Michelin a Cuneo

E' ripresa oggi dopo tre settimane di stop la produzione di pneumatici alla Michelin di Cuneo, uno dei principali stabilimenti produttivi in Europa della multinazionale francese. L'azienda aveva chiesto 4 settimane di cassa integrazione (dal 16 marzo all'11 aprile) ma ha scelto una ripartenza graduale "dedicata alla produzione di pneumatici per servizi e attività essenziali": ambulanze, veicoli della sanità, mezzi militari, forze dell'ordine, furgoni per il trasporto di alimentari. In fabbrica meno della metà degli oltre 2.200 dipendenti, divisi sui tre turni.