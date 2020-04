Unrae: mercato auto -85%, a rischio 15-20% lavoratori

"Il mercato dell'auto a marzo perde l'85,6% a causa della crisi scatenata dalla pandemia di Coronavirus. A rischio il 15-20% dei 150mila lavoratori del settore". A lanciare il grido d'allarme il presidente di Unrae, Michele Crisci, nel corso di una conferenza stampa. "Non c'è più liquidità in entrata - precisa - mentre le uscite proseguono. E' necessario che il governo pensi a un piano di protezione affiancato a un piano di stimoli per il settore".

"Nei prossimi 18-24 mesi sono necessari circa 3 miliardi di euro per garantire la ripartenza del mercato dell'auto in Italia - ha aggiunto Crisci. Nella cifra - ha spiegato - sono compresi incentivi, defiscalizzazione, adeguamento fiscale e aiuti al livello industriale"