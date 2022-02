Volvo, entra nel vivo progetto 'Recharge Highways'

E' stata inaugurata a Bologna la stazione di ricarica Powerstop di Volvo Car Italia. Svolta con la presenza del Primo Cittadino bolognese Matteo Lepore, l'inaugurazione rappresenta anche l'entrata nel vivo del progetto Volvo Recharge Highways, per l'installazione di colonnine ultrafast sul territorio nazionale, aperte a chi guida auto elettriche di ogni marca.

Il progetto nazionale Volvo Recharge Highways, promosso dalla filiale italiana di Volvo in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, prevede l'installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 150 kW presso le concessionarie Volvo in prossimità delle uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano. La dislocazione dei punti di ricarica renderà più semplici gli spostamenti a lungo raggio, qualsiasi sia la direttrice di viaggio.

"Oggi è un giorno importante per noi - ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia - che crediamo fermamente nelle ragioni della Sostenibilità. Con l'inaugurazione della stazione di ricarica presso la nostra sede storica di Bologna facciamo un passo verso il futuro della mobilità e l'ammodernamento del Paese. Il progetto Volvo Recharge Highways è un'iniziativa senza precedenti: mai un costruttore di auto si era impegnato anche attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni di ricarica ad alte prestazioni aperte a tutti gli automobilisti".