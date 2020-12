Canoo, furgoni elettrici per consegne a domicilio green

Rendere le consegne a domicilio più ecologiche per il futuro del pianeta. E' questa la motivazione che ha spinto Canoo, un produttore di veicoli elettrici con sede a Los Angeles, a progettare un paio di furgoni elettrici che possono viaggiare fino a 230 miglia per carica. I due veicoli sono stati chiamati Multi-purpose Delivery Vehicle 1 e Multi-purpose Delivery Vehicle 2 (MPDV1 e 2). Secondo i calcoli di Canoo, le aziende di consegna potrebbero risparmiare fino a 80 mila dollari in sette anni, grazie ai minori costi operativi e alla mancanza di un grande motore a combustione.

Con prezzi a partire da circa 33 mila dollari per il più piccolo MPDV1, i due veicoli avrebbero prezzi leggermente superiori all'immediata concorrenza termica. "Abbiamo creato il nostro veicolo multiuso di consegna - hanno fatto sapere da Canoo - dall'interno verso l'esterno, con l'ergonomia del conducente in mente e con attenzione ai dettagli". Canoo ha stimato anche che gli MPDV hanno circa il 30% di volume di carico in più rispetto ai veicoli comparabili.