Torino: progetti sulla rete ciclabile

Quasi 5 milioni di euro per nuovi assi ciclabili, manutenzione delle ciclopiste, segnaletica e stalli dedicati. La Giunta comunale di Torino ha approvato una serie di delibere per il completamento e l'ampliamento della rete ciclabile cittadina, anche attraverso i controviali a 20 km l'ora, e per la manutenzione delle piste esistenti, con l'obiettivo, spiega l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra, "di sviluppare una rete ciclabile per la pendolarità, ovvero funzionale agli spostamenti sistematici realizzati per motivi di lavoro e studio".

Fondamentale, dunque, la realizzazione di collegamenti tra la città e i comuni limitrofi con due assi di collegamento individuati come prioritari per l'ingresso in città, quello verso Venaria sull'asse di via Lanzo e quello verso Moncalieri sull'asse di via Nizza, con una terza direttrice individuata in corso Vercelli.

Una parte dei 4,9 milioni, circa 1 milione, è poi destinata alla manutenzione dei tratti più ammalorati e utilizzati della rete esistente e alla connessione di tratti mancanti. Per quel che riguarda i controviali a 20 km i cantieri interesseranno corso Peschiera, tra i corsi Brunelleschi e Mediterraneo, corso Einaudi, tra i corsi Mediterraneo e Re Umberto, corso Regina Margherita, da Rondò Rivella a corso Principe Oddone, e corso Potenza, tra i corsi Regina Margherita e Grosseto.