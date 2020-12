FCA consegna due Jeep Renegade 4xe al Comune di Torino

La seconda fase del progetto pilota Geofencing, per la sperimentazione della circolazione delle ibride plug-in con passaggio automatico alla modalità elettrica all'interno di zone a traffico limitato, è iniziata con la consegna di due Jeep Renegade 4xe al Comune di Torino. il protocollo d'intesa - siglato fra FCA Italy, Città di Torino e 5T - punta a sperimentare in ambito urbano l'integrazione della mobilità elettrificata con le infrastrutture di gestione delle ZTL, le zone a traffico limitato. La prima fase del progetto era stata dedicata alla definizione di protocolli di comunicazione con 5T (il partner dell'iniziativa che gestisce la piattaforma e i varchi di accesso alla ZTL di Torino) per gestire insieme i dati che le vetture inviano ai sistemi per essere riconosciute all'ingresso delle aree a traffico limitato.



Dopo aver stabilito i protocolli di dialogo e avere impostato il progetto, parte ora la seconda fase sperimentale di Geofencing: FCA ha così consegnato al Comune di Torino due Jeep Renegade ibride plug-in sulle quali è stato installato il software di geo-localizzazione sviluppato dal CRF, il Centro Ricerche del Gruppo FCA, capace di riconoscere preventivamente le ZTL e soprattutto di attivare in modo automatico il passaggio sulle vetture dalla propulsione termica a quella completamente elettrica. L'obiettivo della sperimentazione è inserire il sistema di Geofencing nelle attuali norme di circolazione all'interno delle ZTL in modo che - esattamente come le vetture full-electric - anche le vetture ibride possano accedere ai centri cittadini senza limitazioni.Il sistema geofencing di FCA è unico nel suo genere. Infatti, oltre a 'dialogare' autonomamente con la piattaforma del Comune di Torino (permettendo a chi guida di entrare senza problemi nelle aree a traffico limitato), allo stesso tempo consente al Comune di beneficiare del monitoraggio automatico degli accessi alle ZTL. FCA ha deciso - nell'ambito di Autonomy, il programma di mobilità creato per consentire a chi presenta limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di muoversi in totale autonomia e libertà con le vetture del gruppo - di modificare una delle due Jeep Renegade 4xe utilizzate per la sperimentazione Geofencing in modo da renderla adatta al trasporto dei disabili. Per farlo, si è affidata a Carrozzeria 71, l'azienda astigiana specializzata nell'allestimento di veicoli per disabili, che gestisce la più importante flotta nazionale di vetture a noleggio allestite per la guida e per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Questa Jeep Renegade 4xe verrà messa a disposizione del Servizio 'Passepartout' (che coordina gli interventi e i servizi integrati per la disabilità fisico-motoria) del Comune di Torino, che promuove, organizza e gestisce le attività rivolte ai cittadini con disabilità, l'altra vettura invece sarà a disposizione del Comune. Per FCA il Geofencing è un progetto molto importante perché mette in evidenza quanto sia basilare semplificare la vita di chi decide di passare alla mobilità elettrica; inoltre, perché la diffusione delle vetture con alimentazione ibrida termico-elettrica è fondamentale per il successivo passaggio a quelle completamente elettriche. Con questo progetto, e grazie al supporto del Comune di Torino, si procede nella direzione di rendere più facile la vita di chi guida, eliminando le barriere d'accesso al centro cittadino e permettendo a tutti di conoscere un nuovo modo di guidare l'auto.