Bentley, solo combustibili 'green' per sito di Crewe

Un nuovo passo in avanti verso l'obiettivo di Bentley Motors di diventare il primo produttore automobilistico di lusso più sostenibile. La casa di Crewe ha infatti annunciando che l'azienda gestirà la propria logistica interna con combustibili derivati da fonti rinnovabili al 100%, dopo aver già installato impianti di rifornimento di olio vegetale idrotrattato presso il suo sito di produzione. In seguito a questa innovazione in senso ecologico, tutta la logistica interna di Bentley si può ora muovere con combustibili verdi o elettricità. Un serbatoio e una pompa HVO "Green D +" da 34.000 litri può rifornire i dieci camion destinati alla logistica interna che trasferiscono quotidianamente parti tra il sito Bentley di Crewe e il deposito di stoccaggio a Winsford, oltre a 20 piccoli veicoli di sicurezza dei siti e furgoni per le consegne. Inoltre, gli oltre 250 carrelli elevatori e i motori di traino utilizzati all'interno della fabbrica vengono già caricati con elettricità verde generata in parte dai 30.000 pannelli solari di Bentley. Il carburante HVO è un biocarburante premium di seconda generazione ottenuto da fonti rinnovabili e sostenibili come grassi di scarto, verdure e olii. Rispetto al carburante convenzionale diesel, ridurrà le emissioni di CO2 dallo scarico dei veicoli di oltre l'86%, riducendo allo stesso tempo il protossido di azoto fino al 30% e il particolato fino dell'80%. "Green D +" può essere utilizzato nei veicoli esistenti di Bentley senza ulteriori modifiche, manutenzione o modifiche, rendendolo un metodo rapido ed efficace per ridurre le emissioni dalla flotta esistente e allo stesso tempo, migliorare la qualità dell'aria nell'area del sito produttivo.



"All'inizio di questo mese - ha spiegato Peter Bosch, Member of the Board for Manufacturing di Bentley - abbiamo definito la nostra strategia Beyond100 con un chiaro obiettivo di diventare a impatto zero entro il 2030, aprendo la strada al settore del lusso e sfidando noi stessi a diventare pionieri della sostenibilità per la globalità delle nostre attività. Stiamo ora progettando e implementando una roadmap strategica che mira a fornire un impatto positivo attraverso la nostra filosofia di evitare, ridurre e compensare le emissioni dal nostro sito e adottare un approccio di economia circolare. Il passaggio dalla nostra logistica interna a combustibili rinnovabili al 100%, derivati da prodotti di scarto, è un ottimo esempio pratico di questo approccio".