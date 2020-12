Tpl: Mit, 1,1 miliardi per nuovi autobus green

"Più di un miliardo di euro per l'acquisto di autobus elettrici, ibridi o a basso impatto ambientale. In questo modo le città più inquinate potranno finalmente rinnovare il proprio parco mezzi ed eliminare progressivamente dalle strade cittadine autobus inquinanti, insicuri ed inefficienti sostituendoli con vetture di nuova generazione. Una svolta per il trasporto pubblico locale di tutta Italia e per la qualità del vivere cittadino, da Nord a Sud". Così in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi commentando il via libera della Conferenza Stato Regioni al decreto interministeriale, proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che a completamento dell'attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile stanzia 1,150 miliardi di euro a favore di Regioni e Comuni per l'acquisizione di nuovi bus per migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità "green". Risorse che si assommano ai 2,97 miliardi già stanziati e che saranno ripartite dal 2019 al 2033 in favore di tutti i Comuni sopra i 100 mila abitanti, viene specificato nella nota. Nell'erogazione dei fondi il 35% è garantito ai Comuni del Mezzogiorno.