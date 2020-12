Audi e-tron GT, al via produzione carbon neutral

E' cominciata la produzione della Gran Turismo elettrica di Audi presso a Bollingerhofe, sito certificato carbon neutral. La sportiva a zero emissioni è realizzata utilizzando esclusivamente energia rinnovabile, con l'applicazione del ciclo chiuso dell'alluminio e rappresenta per la casa tedesca l'inizio della produzione della più potente vettura elettrica mai realizzata in casa.

La nuova Gran Turismo nasce presso il sito certificato di Heilbronn, nelle immediate vicinanze dello stabilimento tedesco di Neckarsulm, dove alle avanguardistiche tecnologie si affiancano lavorazioni realizzate con un lavoro manuale. "Già in precedenza - ha affermato Helmut Stettner, Direttore dello stabilimento - Neckarsulm si era distinto quale polo industriale di riferimento per i modelli mild-hybrid e plug-in hybrid appartenenti alle gamme A6,i A7 Sportback e A8, mentre la e-tron GT è la prima vettura elettrica dei quattro anelli costruita in Germania e rappresenta un passo epocale verso il futuro". Analogamente a quanto accaduto con Audi e-tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, Audi Italia dedica ad e-tron GT un processo di prenotazione online.



Registrandosi al sito https://reservation.audi.it, dopo aver versato 3.000 euro, i clienti riceveranno un voucher con il quale recarsi in concessionaria per il perfezionamento dell'acquisto. La prenotazione garantirà la prelazione sui primi esemplari della vettura.