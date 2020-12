Tokyo verso abolizione vetture a benzina entro 2030

Entro il 2030 a Tokyo sarà vietata la vendita di automobili esclusivamente a benzina per favorire l'aumento delle vetture con motore ibrido. L'obiettivo annunciato dalla governatrice della capitale, Yuriko Koike, fa parte del piano ambizioso di ridurre a zero le emission di CO2 entro il 2050, e diventare la prima città a eliminare completamente le auto a benzina da qui al 2030, e le motociclette con motore a benzina entro il 2035, incrementando le immatricolazioni di veicoli ad idrogeno o a propulsione ibrida. Il target annunciato da Koike anticipa di 5 anni quello del premier Yoshihide Suga, deciso a favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile a livello ambientale. Le vendite di autovetture a basse emissioni in Giappone, incluse quelle con motore ibrido, nel 2019 non hanno superato il 40% del totale.