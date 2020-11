Wuling Hong Guang Mini EV, l'elettrica preferita dai cinesi

L'incredibile successo delle auto elettriche in Cina si basa su tre fattori che sono decisivi per convincere gli utenti al 'salto' della barricata: le forti sovvenzioni del Governo e delle autorità locali, la possibilità di ottenere gratuitamente le targhe (che per i modelli tradizionali sono contingentate e costano spesso più della vettura) e infine i bassi listini per le auto più piccole. In questa ultima categoria rientra la sorprendente Wuling Hong Guang Mini EV, una city car da 2 metri e 92 che costa il corrispettivo di 4.000 euro (5.000 nella versione più performante) e che in ottobre, a quattro mesi dal lancio, ha già battuto la Tesla Model 3 ed è in testa nella classifica dei modelli elettrici più venduti in Cina.Caratterizzata da una estetica funzionale (quella che i designer chiamano boxy body, cioè carrozzeria a scatoletta) la Hong Guang Mini EV non è però un modello di seconda o terza linea - come spesso accade per i prodotti cinesi - ma unisce al caratteristiche tecniche ritagliate sulle esigenze di quel mercato, una notevole sicurezza e un elevato livello di qualità. A costruirla non è infatti uno dei tantissimi assemblatori di mezzi elettrici che operano in Cina (per avere un'idea basta cercare su Alibaba alla voce EV) ma una grande e qualificata Casa automobilistica, la Wuling appunto, che fa parte della JV SAIC-GM-Wuling Automobile di cui General Motors possiede il 44%. In questo modello di successo sono dunque confluite importanti esperienze provenienti dai due fronti, e dagli Usa soprattutto quelle relative alla sicurezza. Nonostante il prezzo davvero accessibile la Hong Guang Mini EV dispone di una scocca costruita per il 57% con acciai alto-resistenziali, ha una struttura con specifici elementi di rinforzo (anche in caso di ribaltamento) e offre di serie offre l'Abs con EBD, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e gli attacchi Isofix. Nonostante le dimensioni ridotte - 2,917 mm di lunghezza per 1,493 di larghezza e 1,621 di altezza - la Hong Guang Mini EV ha un passo di 1,940 mm cosa che, assieme ai ridotti ingombri della meccanica e della batteria - ha permesso di realizzare un abitacolo a 4 posti, con la possibilità di abbattere i sedili posteriori e ottenere un vano di carico di 741 litri. La Wuling Hong Guang Mini EV, come anticipato, può essere acquistata con due diverse batterie: da 9,2 kWh con autonomia di 120 km, oppure da 13,8 kWh per percorrere fino a 170 km. La ricarica avviene con prese a 240 Volt. Unico punto debole - rapportato allo stile di guida e al traffico delle nostre città - il motore che eroga 13 kW (corrispondenti a 17,5 Cv) con 85 Nm di coppia massima.



L'accelerazione è proporzionale al carico della vettura e la velocità massima non supera i 100 km/h. Da notare, comunque, che la Hong Guang Mini EV dispone di un pacco batterie con software di gestione evoluto che ne consente anche il preriscaldamento in caso di necessità e che ha superato i test per ottenere la certificazione IP68 relativa, appunto, la protezione della parte elettrica.