Milano, dal 2023 ricarica elettrica in tutti i distributori

I punti vendita milanesi di carburante dovranno dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica entro il primo gennaio 2023. E' uno dei punti del Regolamento per la qualità dell'aria approvato dal Consiglio comunale.

I distributori esistenti - spiega una nota di palazzo Marino - devono presentare il progetto entro il primo gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in un'area pubblica, sempre entro il primo gennaio 2023.