Aniasa, da Roma segnale incoraggiante per mobilità condivisa

''Un segnale incoraggiante per la mobilità condivisa in un momento drammatico anche per questo settore che oggi registra un calo del 60% delle proprie attività nelle principali città italiane''. E' questo il commento di Aniasa, l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, alla decisione da parte del Comune di Roma di realizzare oltre 100 parcheggi riservati alle auto del car sharing in luoghi strategici: stazioni, nodi di scambio, Lungotevere e nei pressi del Centro storico.



Si tratta di un importante risultato, frutto della collaborazione tra il Comune capitolino, l'Assessorato alla Città in Movimento, il Dipartimento della Mobilità e Trasporti, Aniasa e gli operatori Enjoy e Share Now nell'ambito un progetto più ampio volto a supportare in modo strutturale lo sviluppo del car sharing a flusso libero. ''Iniziative come quella assunta dal Comune di Roma vanno nella giusta direzione di facilitare l'uso dell'auto condivisa - ha precisato Aniasa nella nota -. Come nei primi mesi di emergenza pandemica, gli operatori hanno mantenuto operativa l'intera flotta e i propri servizi per le improcrastinabili esigenze lavorative e di trasporto, fornendo una valida alternativa a quanti per timore hanno scelto di non usufruire dei mezzi pubblici. Tutto seguendo i necessari standard di sicurezza per il contenimento dell'epidemia''.