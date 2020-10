Hyundai, un'elettrica in miniatura per nuova mobilità

Hyundai ha svelato un primo assaggio della sua più piccola auto elettrica. Il modello della super compatta EV si basa sulla concept car 45'che Hyundai ha presentato nel 2019 al Salone di Francoforte. I designer Hyundai hanno adattato il caratteristico design 'kinetic cube lamp' dei fanali del prototipo '45', insieme al suo profilo angolare ma fluido, per creare questa piccola elettrica, ancora senza un nome, che si presenta con una carrozzeria in colorazione Performance Blue e dettagli arancioni. La piccola Hyundai elettrica è dotata di due motori DC che la spingono fino alla velocità massima di 7 km/h. I designer Hyundai, in maniera ironica viste le incredibili potenzialità da gara, si sono voluti ispirare al mondo del motorsport collocando un solo sedile al centro dell'auto. Tenendo fede al retaggio del design della concept car '45', Hyundai ha costruito questo modello unico utilizzando un tradizionale materiale ecosostenibile, il legno. Questa nuova EV non ha ancora un'autonomia di guida ufficiale ma presto saranno rivelati ulteriori dettagli .