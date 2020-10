Iren: a Torino nuove colonnine per ricarica mezzi elettrici

Prosegue a Torino il posizionamento di colonnine di ricarica elettrica su suolo pubblico da parte di Iren Mercato, società del Gruppo Iren. Negli scorsi giorni sono stati installati altri 3 punti di ricarica in via Cavalli 33, via Plana 7, via Nichelino/corso Unione sovietica 403. Questi si vanno ad aggiungere alla prima infrastruttura pubblica per la ricarica di mezzi elettrici installata la scorsa primavera in Lungo Dora Siena nei pressi del Campus Einaudi. Su queste prime quattro infrastrutture, in via promozionale, Iren fornirà al momento il servizio di ricarica gratuito. Altre tre colonnine di ricarica IrenGO sono in fase di collaudo, e quindi saranno disponibili al pubblico già nelle prossime settimane; inoltre sono partiti ulteriori tre cantieri per il posizionamento di altrettante stazioni. Prima dell'inverno saranno quindi dieci le colonnine di ricarica IrenGO disponibili su suolo pubblico a Torino, la prima tranche delle 35 previste a piano. A queste si aggiungeranno le altre 148 stazioni di ricarica previste a seguito dell'accordo sottoscritto da Iren Mercato con l'operatore Be Charge. Nove di queste sono già in fase avanzata di installazione e attivazione. Le colonnine di ricarica IrenGO sono da tempo presenti in numero di tre nei parcheggi Aci di Torino, quattro nei parcheggi dell'area fieristica Lingotto e altre quattro a servizio dei clienti di alcuni hotel cittadini.

La e-mobility è un elemento fondante della strategia di multicircle economy avviata con il piano industriale 2020-2025", commenta il presidente di Iren Renato Boero.