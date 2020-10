Enel X sbarca a Gardaland con colonnine elettriche per auto

Grazie alla partnership con Enel X Gardaland, il parco giochi del veronese, mette a disposizione da oggi otto punti di ricarica per autoveicoli elettrici, una scelta che punta a favorire le sempre più ampie esigenze dei visitatori.

Le nuove colonnine sono state inaugurate alla presenza di Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland, di Elisa Tosoni, responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto, e della mascotte di Gardaland Prezzemolo.

Le 4 infrastrutture del tipo "pole station" da 22 kW, ciascuna con presa di tipo Mennekes, consentono la ricarica contemporanea di 8 veicoli elettrici; trattandosi di strutture ad uso pubblico, visibili e prenotabili attraverso l'app Juicepass, rappresentano un significativo risultato per tutto il territorio circostante, non solo per gli automobilisti italiani - i quali scelgono sempre di più le auto elettriche - ma anche per i turisti stranieri, molto numerosi sul Lago di Garda, che sono particolarmente interessati alla mobilità elettrica.

L'installazione è stata resa possibile da una innovativa collaborazione tra Gardaland ed Enel X che ha permesso di contenere i tempi di installazione delle colonnine rendendole rapidamente operative già da ottobre.