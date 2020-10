Napoli: al via nuova monpattini in sharing

Parte il 22 ottobre dal quartiere Vomero e dal centro città la sperimentazione di monopattini in sharing a Napoli. Sperimentazione che coinvolge anche la Reby, leader europea della smart mobility. Saranno 900 i veicoli elettrici che verranno progressivamente collocati sulle strade cittadine.

I primi 250 saranno distribuiti domani e poi nelle settimane prossime è prevista la progressiva estensione dell'area operativa e del numero dei monopattini. I veicoli potranno circolare in modalità free-floating, ovvero senza la necessità di partire e giungere in punti specifici di raccolta, con sosta libera, a meno di alcune aree vincolate, e con le regole delle biciclette. La promozione di servizi di sharing mobility è un obiettivo strategico del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che il Comune di Napoli sta redigendo e con cui punta a facilitare gli spostamenti brevi nell'area urbana da parte di residenti, city-users e turisti. "Con i monopattini di Reby - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandra Clemente - si rafforzano le dotazioni e le possibilità di spostamento del cosiddetto 'ultimo miglio' per i cittadini e turisti napoletani.

A regime Reby metterà a disposizione un totale di 900 veicoli in modo da consentire diffusi spostamenti brevi nell'area urbana.

Il servizio parte nell'area del Vomero e nell'area del centto da Mergellina a piazza Municipio, in aggiunta all'altro operatore.

Abbiamo dato la possibilità a questi operatori della sharing mobility - prosegue Clemente - di operare sul territorio comunale con l'unico obiettivo di migliorare le possibilità di mobilità della città. I monopattini non vogliono essere sostitutivi bensì complementari del trasporto pubblico, oggi particolarmente in difficoltà a causa delle limitazioni per l'emergenza sanitaria da covid-19 e per le difficoltà di bilancio, e possono contribuire alla progressiva limitazione dell'uso dell'auto in centro città. È un servizio alla città, facile, ecologico, efficiente e rispettoso delle regole del distanziamento fisico imposto dall'emergenza sanitaria che ci impegna in termini di controlli e dell'uso in sicurezza. Oggi più che mai dobbiamo seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, indossare la mascherina, igienizzare le mani, anche sui monopattini". Dall'assessore l'invito a tutti coloro che utilizzeranno i monopattini a farne "un uso attento per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada".