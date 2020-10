Hyundai partner della No Smog Mobility 2020

Hyundai è partner dell'edizione 2020 di No Smog Mobility, manifestazione sulla mobilità sostenibile in corso nell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo.



Con un'esperienza nell'elettrificazione ormai trentennale (era il 1991 presentò la sua prima auto elettrica pura) e una ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato (full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell), Hyundai prende parte da protagonista alla rassegna, che vede la partecipazione di case automobilistiche, esperti del settore e associazioni di categoria.



La casa coreana ha partecipato al forum 'Lo stato dell'arte della mobilità sostenibile: Idee e soluzioni', in cui si è aperto il confronto sui temi della mobilità e delle strategie per un futuro sostenibile, ma ha anche un ruolo da protagonista nella manifestazione com la sua gamma elettrificata: il suv compatto Kona, nelle sue varianti Full Hybrid ed Electric, quest'ultima con un'autonomia dichiarata di 484 km e cittadina di oltre 650 km; nuova Tucson, quarta generazione del suv best-seller di Hyundai, nella sua versione Mild Hybrid; e nuova Ioniq, con motorizzazione Plug-in Hybrid.



A fine 2020, quasi il 90% della gamma Hyundai in Italia sarà elettrificata, mentre entro il 2025, Hyundai intende diventare uno dei tre principali fornitori di veicoli elettrici in Europa.



Hyundai ha recentemente annunciato il lancio del nuovo brand Ioniq, dedicato ai nuovi veicoli elettrici a batteria, che presenterà 3 innovativi modelli nei prossimi 4 anni, a partire dal 2021 con Ioniq 5, inaugurando un nuovo capitolo da leader nell'era della mobilità elettrificata.



Nei prossimi cinque anni Hyundai ha in programma di investire oltre 40 miliardi di euro nella mobilità del futuro e 6,7 miliardi entro il 2030 nella tecnologia a idrogeno, nella quale è stata pioniera. Hyundai sta inoltre portando l'elettrificazione verso altri settori della mobilità, dalle auto da corsa ai camion commerciali.