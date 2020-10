In Italia Arval guida transizione verso mobilità sostenibile

In Italia la Arval, azienda leader nell'offerta di servizi per la mobilità e nel noleggio di veicoli con un parco di 217.000 mezzi, punta ad assumere un ruolo di traino nella transizione del Paese verso la mobilità sostenibile. "Abbiamo l'ambizione di raggiungere entro il 2025 una quota del 25% di veicoli elettrici all'interno della nostra flotta ", ha chiarito Štefan Majtán, direttore generale della filiale della multinazionale del gruppo BNP Paribas. Lo ha fatto a margine della presentazione del nuovo piano strategico globale 'Arval Beyond' per il 2020-2025 che ha l'obiettivo di trasformare l'azienda nel principale player mondiale proprio nel settore dei servizi per la mobilità sostenibile. Per il manager slovacco, laureatosi all'Università Karlova v Praze di Praga e già responsabile per il gruppo francese delle attività del Centro Europa, la nuova visione permetterà di ampliare nello Stivale l'attuale disponibilità di prodotti alternativi e complementari al noleggio veicolare a lungo termine. Un'offerta che oggi si avvale di Arval Mid Term, il renting 'flessibile' da 1 a 24 mesi e del corporate car sharing.



"Grazie ad Arval Beyond - ha chiarito ad ANSA - non saremo più 'autocentrici' ma proporremo un ampio ventaglio di nuove proposte che puntano a soddisfare la richiesta crescente di ecosostenibilità che ci arriva dai nostri clienti. Un approccio smart nel segno della transizione energetica che sarà in grado di assicurare benefici tanto ambientali quanto economici per gli utilizzatori, in particolare per i dipendenti delle aziende nostre clienti e partner. Ci prepariamo inoltre a estendere ulteriormente la disponibilità di veicoli elettrici, a vantaggio dell'efficienza e della sostenibilità".



Tra le novità assolute annunciate c'è il debutto di Arval nel noleggio delle biciclette elettriche. "La nuova vision - ha spiegato - ci permetterà di rendere ancora più attraente e attrattivo il prodotto 'verde'. Lo farà nel segno della sicurezza. Dai veicoli alimentati con motori tradizionali a quelli con propulsori 'verdi' questa è da tradizione Arval assolutamente al centro della nostra strategia. Il concetto vale anche e soprattutto per i nuovi prodotti, che anche in questo sono assolutamente 'smart'. E in quest'ottica, tra l'altro, è stato anticipato come l'affitto delle due ruote a pedali sarà accompagnato dal contestuale noleggio del caschetto protettivo.