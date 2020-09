Gigante cinese SAIC lancerà veicoli a idrogeno

La principale casa automobilistica cinese SAIC Motor Corporation Limited lancerà almeno 10 modelli di veicoli a idrogeno entro il 2025. Lo ha annunciato ieri.

Wang Xiaoqiu, presidente di SAIC Motor, ha detto che è prevista la produzione e la vendita di 10.000 vetture a celle a combustibile e la creazione di un team speciale per supervisionare la ricerca e lo sviluppo e il funzionamento del progetto di celle a combustibile.

Wang ha aggiunto che la società approfondirà la cooperazione con le aziende a monte e a valle della catena industriale per promuoverne congiuntamente lo sviluppo.

SAIC ha iniziato il suo progetto di veicoli a celle a combustibile nel 2001 e ha investito più di 3 miliardi di yuan (circa 439 milioni di dollari) in ricerca e sviluppo, ottenendo 511 brevetti nel settore.

Secondo un piano elaborato nel 2016 dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, la Cina promuoverà l'applicazione di un milione di veicoli e costruirà oltre 1.000 stazioni di rifornimento di idrogeno entro il 2030.

(ANSA-XINHUA).