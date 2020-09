India, postazioni per auto elettriche in tutto il paese

Ogni nuova stazione di rifornimento di proprietà di aziende statali di benzina dovrà avere postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici: lo ha suggerito il ministro indiano all'energia R K Singh in un meeting sul tema delle infratture che possano favorire la mobilità elettrica.

Il ministro, scrive il quotidiano The Hindustan Times, ha anche proposto di dotare di almeno una postazione di ricarica tutte le 69.000 pompe di benzina già esistenti sul territorio del subcontinente. Il ministro ha anche annunciato che il governo intende rendere obbligatoria le postazioni di ricarica verde in tutte le stazioni di servizio. Negli ultimi anni, il governo indiano ha già approvato numerosi incentivi miranti a incoraggiare l'uso dei veicoli elettrici, ma la mancanza di postazioni per la ricarica ha paralizzato i potenziali acquirenti dei veicoli non inquinanti.