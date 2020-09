Cina, record per la startup di veicoli elettrici Li

Il costruttore cinese di veicoli elettrici Li Auto Inc. ha stabilito un nuovo record mensile ad agosto, consegnando 2.711 Suv elettrici Li ONE, come mostrano i dati divulgati dalla casa automobilistica. L'azienda ha avviato nel novembre dello scorso anno la produzione del suo primo SUV ibrido elettrico dotato di un'autonomia estesa modello Li ONE, consegnandone 14.656 nei primi otto mesi del 2020. A fine luglio, la casa automobilistica cinese si è quotata al NASDAQ, fissando un prezzo di quotazione di 11,5 dollari nel primo giorno di negoziazioni. Al 31 agosto 2020, la Li Auto possedeva 31 punti vendita al dettaglio in 26 città in tutta la Cina. L'azienda amplierà ulteriormente le proprie vendite dirette in altre aree urbane cinesi nei prossimi mesi.