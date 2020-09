Trinity, con e-scooter progetto '20 regioni in 20 giorni'

Un viaggio 'elettrico' attraverso l'Italia con l'e-scooter Trinity. Lo scooter elettrico di CJR MotorEco sarà il protagonista di un viaggio 'green' attraverso l'Italia. L'e-scooter, infatti, è stato scelto dal blogger Salvatore Magliozzi per il suo progetto di tour ecosostenibile denominato '20 regioni in 20 giorni', in sella al veicolo fresco di lancio sul mercato italiano. Tra i modelli di punta della casa costruttrice, l'e-scooter Trinity è presente in due versioni, ovvero il 'cinquantino' da 3kw, che può viaggiare fino a 45 km/h e che garantisce un'autonomia di 70 km (sale a 150 con la batteria più performante da 52 AH), e il motociclo da 5kw, che permette di toccare i 90 km/h e di raggiungere un'autonomia di 150 km. I due modelli sono stilisticamente identici e le batterie sono removibili da 80 V, i fari a Led e i freni a disco all'anteriore e al posteriore, con sistema CBS. Le batterie al litio sono un prodotto Catl, garantite 5 anni o 50.000 km. I prezzi del Trinity vanno dai 3.599 euro della versione ciclomotore (3kw) ai 5.199 del motociclo (5kw). Ai prezzi vanno sottratti gli incentivi attualmente in vigore. MotorEco nasce nell'ottobre del 2017 come costola italiana della società svizzera CJR Société Générale, con lo scopo di produrre e commercializzare scooter elettrici.

Dopo una prima fase di sviluppo, da un anno la società italiana che ha sede a Riccione e sta per aprire un secondo rivenditore in Sicilia, è diventata distributore ufficiale in Italia e ha lanciato i propri modelli sul mercato.