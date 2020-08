Volkswagen ID.3, record di percorrenza con una carica

Primo record sul fronte autonomia per la nuova Volkswagen ID.3. La compatta 100 per cento elettrica della casa tedesca ha infatti percorso 531 km da Zwickau, in Germania, a Schaffhausen, in Svizzera, con un'unica carica. L'autonomia ufficiale nel ciclo WLTP di 420 km è stata superata di oltre 100 km, che equivalgono al 26 per cento in più. L'auto utilizzata è una ID.3 1ST Pro Performance di serie, con una batteria da 58 kWh, prodotta nella fabbrica di auto elettriche di Zwickau. Per arrivare in Svizzera, la ID.3 ha percorso solo strade e autostrade aperte al pubblico, toccando anche le città di Bayreuth e Ulm. L'auto protagonista del record è stata guidata dall'hypermiler svizzero Felix Egolf.



"Quest'auto ha tutto - ha dichiarato l'ex pilota di aerei - perché è compatta ma spaziosa, ha un design accattivante e quasi futuristico, con una bassa resistenza aerodinamica". Anche se il viaggio da record non è completamente paragonabile all'uso quotidiano, è stato organizzato per sottolineare la praticità della ID.3 nella vita reale, con la sua batteria ad alto voltaggio, il motore efficiente e la ricarica rapida, anche per i viaggi più lunghi rispetto all'uso urbano. Il raggiungimento del record ha richiesto uno stile di guida molto efficiente. Il viaggio è iniziato poco dopo le 5 di mattina e Egolf ha evitato di frenare ogni volta che è stato possibile, per mantenere l'auto in costante movimento. Il suo obiettivo era di percorrere circa un terzo della distanza totale senza utilizzare la spinta del motore elettrico. Molto particolare è stato il suo modo di percorrere le rotonde: pochi metri prima, Egolf passava dalla modalità di marcia D alla N e faceva veleggiare l'auto, riducendo la velocità tramite il recupero dell'energia da parte del motore. La ID.3 riconosce autonomamente l'avvicinarsi di rotonde e i segnali di limite di velocità, rallentando di conseguenza da sola. Per tutto il viaggio, il pilota ha continuato a rilasciare l'acceleratore per far veleggiare la ID.3. Nei tratti autostradali, a volte ha utilizzato la scia dei camion che lo precedevano. Il consumo medio secondo il ciclo WLTP della ID.3 è di 15,4-14,5 kWh/100 km. Il 44 per cento del viaggio è stato percorso su autostrade, mentre il restante 56 per cento su strade secondarie. Egolf ha completato il viaggio da Zwickau a Schaffhausen in circa 9 ore. La vettura protagonista del record è una ID.3 1ST Pro Performance con 204 CV e la batteria da 58 kWh.