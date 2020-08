Girls Energica Tour, viaggio elettrico e in rosa su 2 ruote

Sta per partire il 'Girls Energica Tour', viaggio attraverso l'Italia, tutto al femminile e su moto a emissioni zero. Da lunedì 31 agosto due motocicliste attraverseranno l'Italia da nord a sud per un tour di 1000 km all'insegna della mobilità sostenibile e della tutela ambientale. Il percorso a tappe è stato organizzato con partenza da Firenze e arrivo a Ostuni, per dimostrare che le due ruote elettriche non servono solo per gli spostamenti urbani. Per quattro giorni, le due motocicliste saranno impegnate a dimostrare che per affrontare un itinerario mototuristico non è necessario partire in sella a una classica viaggiatrice di grossa cilindrata. Obiettivo di 'Girls Energica Tour', avventura tutta italiana e a emissioni zero, è anche quello di combinare il fascino di attraversare l'Italia nel più completo silenzio ma guidando moto dalle prestazioni non indifferenti, dimostrando che ogni tappa può essere percorsa contando su autonomie sufficienti e senza richiedere alcuna ricarica. Il progetto, in partnership con il Gruppo Telepass e patrocinato da Legambiente e Save the Planet, ha lo scopo di disegnare la via dell'elettrico in Italia, anche grazie al sostegno di Enegan, e di accendere i riflettori su tutta una serie di iniziative che hanno come comune denominatore la salvaguardia dell'ambiente, l'ecosostenibilità e la tutela del territorio attraverso le tecnologie del futuro prossimo. Protagoniste dell'iniziativa saranno Lorena Bega (Elleb_02) e Valentina Bruno (TraVale_), motocicliste molto seguite nel settore dell'automotive e del turismo su due ruote. Le due utilizzeranno i modelli di punta della gamma Energica, azienda modenese che realizza motociclette 100 per cento made in Italy e che partecipa come fornitore unico al campionato mondiale di MotoE.