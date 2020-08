Amazon: 1.800 van elettrici Mercedes per consegne in Europa

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Amazon aggiungerà alla sua flotta oltre 1.800 furgoni elettrici di Mercedes-Benz per le consegne in Europa. Lo hanno reso noto stamani le due compagnie, sottolineando il proprio impegno in favore della lotta al cambiamento climatico.



L'ordine di Amazon rappresenta a oggi il più consistente mandato di produzione di veicoli elettrici per Mercedes-Benz Vans. Comprende circa 1.200 furgoni eSprinter e 600 eVito.



Come Amazon, anche Mercedes-Benz si è unita al Climate Pledge, che impegna le aziende a raggiungere le emissioni zero per le loro attività entro il 2040, dieci anni prima dell'obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi sul clima.



"Accogliamo con favore l'audace leadership dimostrata da Mercedes-Benz sottoscrivendo il Climate Pledge e impegnandosi in azioni ambiziose per affrontare il cambiamento climatico", ha detto il fondatore e Ceo di Amazon, Jeff Bezos. "Abbiamo bisogno di partnership e innovazione continua da parte delle case automobilistiche come Mercedes-Benz per decarbonizzare il settore dei trasporti e affrontare la crisi climatica".



"In Mercedes-Benz ci siamo posti l'ambizioso obiettivo di rendere la trasformazione della mobilità una storia di successo", ha dichiarato Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler e Mercedes-Benz. "Unendoci al Climate Pledge stiamo portando avanti il nostro impegno a perseguire costantemente una mobilità senza emissioni e una produzione di veicoli sostenibile". (ANSA).