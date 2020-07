Da autunno a Bologna 31 bus a metano liquido

Prodotti nello stabilimento dell'ex Bredamenarinibus di Bologna, usando telai e componenti italiani, sono stati presentati in Piazza Maggiore 31 nuovi autobus a metano liquido (Lng). I mezzi, Citymood Lng 12 metri, fanno parte della "flotta green" di Tper, come l'ha definita la presidente Giuseppina Gualteri, sono alimentati a biometano e hanno un'autonomia di oltre 1.000 chilometri, il doppio rispetto ai veicoli a gas naturale compresso e diesel.

Realizzati da Industria Italiana Autobus, i nuovi bus entreranno in servizio in autunno, sulle tratte urbane. "Con questi mezzi ad alta sostenibilità - ha aggiunto Gualtieri - continua il nostro piano di investimenti che, per questa fornitura, vale circa 8 milioni di euro: per il 10% c'è il contributo dei fondi regionali Por-Fesr, il 90% sono investimenti dell'azienda".

"I bus sono una primizia a livello europeo: Iia è stata la prima ad avere sviluppato un prodotto urbano di questo tipo - ha commentato l'amministratore delegato Giovanni De Filippis - sono ecocompatibili, accessibili e realizzati in Italia. Sono veicoli progettati qui a Bologna, prodotti a Bologna e testati insieme a Tper".

Il governatore Stefano Bonaccini, presente all'iniziativa, parlando dell'ex Bredamenarinibus ha ricordato Bruno Papignani, storico leader della Fiom-Cgil: "Ricordo le battaglie davanti ai cancelli dello stabilimento per dare un futuro a un'azienda che, a un certo punto, si pensava chiudesse. Oggi qui c'è una dimostrazione delle capacità di questa realtà: spero che sia un bel segnale per il futuro e la ripartenza in un momento difficile per il Paese".