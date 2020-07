A Parma al via rete ricarica veicoli elettrici

Al via, a Parma, la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici che prevede 30 stazioni per 60 punti. Il progetto, in collaborazione tra il Comune e Be Charge, è stato presentato dall'Amministrazione parmigiana.

Si tratta della prima fase attuativa di un piano di elettrificazione che vedrà la luce nei prossimi mesi per un totale di 51 nuove stazioni per 102 nuovi punti di ricarica da aggiungersi alle 10 stazioni già funzionanti sul territorio comunale. Ad aggiudicarsi i lavori - che non prevedono costi per il Comune di Parma - sono stati due operatori del settore: Be Charge per 30 stazioni ed Enermia per 21 stazioni.

Be Charge partirà per primo e installerà entro fine ottobre 9 stazioni a ricarica superrapida ('Fast Charge' da 50 Kilowatt) e 21 stazioni a ricarica media ('Normal'). Le stazioni 'Fast', che coprono i principali parcheggi scambiatori, ricaricano un'auto media in mezzora mentre le 'Normal' richiedono due/tre ore.