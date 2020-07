Monopattini Lime disponibili sull'app Uber a Roma

Da oggi i monopattini Lime sono disponibili per la prenotazione direttamente sull'app Uber.



Oltre a Uber Black, Van e Lux - rende noto un comunicato - l'aggiunta dei monopattini Lime darà la possibilità ai cittadini romani, e non solo, di usufruire di un'ulteriore opportunità di trasporto all'interno della città attraverso l'applicazione Uber.



Gli utenti vedranno i monopattini Lime nella schermata principale della piattaforma. Per noleggiarli basterà cliccare sul pulsante Noleggia e selezionare il mezzo più vicino.



L'implementazione di questa nuova modalità di trasporto ha l'obiettivo di offrire a chi si sposta in città più opzioni di mobilità, alternative all'utilizzo della propria auto. La flotta di 1.000 monopattini Lime sarà disponibile per tutti gli utenti Uber e avrà un costo di 1 Euro allo sblocco e 0,25 Euro al minuto per l'utilizzo. Tutti i monopattini hanno una velocità massima di 25 km/h. Prima del noleggio, Lime consiglia agli utenti di indossare un casco e prendere visione delle indicazioni su come muoversi in sicurezza su strada.