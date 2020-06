Cityscoot, a Roma 10 minuti gratis su noleggi

Minuti gratuiti sul noleggio dei veicoli Cityscoot a Roma. La start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero, ha infatti annunciato che a partire da oggi e fino alla fine del mese di giugno i primi 10 minuti di ogni noleggio saranno gratuiti per tutta la base utenti di Roma. La promozione sarà attiva fino alla mezzanotte del 30 giugno. La decisione è stata presa per sostenere la mobilità cittadina, che, a causa dell'emergenza sanitaria degli ultimi mesi, impone un generale ripensamento delle modalità di spostamento.



"Crediamo che questa situazione sia l'occasione per un ripensamento profondo della mobilità - ha commentato Gianni Galluccio, General Manager Cityscoot Italia - e i servizi di sharing come Cityscoot possono rappresentare un modo sicuro e conveniente per muoversi all'interno delle città. L'utilizzo dello scooter è alternativo all'uso dei mezzi pubblici, che sono congestionati a causa del contingentamento, e dell'auto privata, che ha un impatto negativo sul traffico cittadino. Per questo siamo impegnati per sviluppare iniziative che possano sostenere i cittadini nell'utilizzo dei nostri scooter". Cityscoot, che è tornata pienamente operativa sia a Roma che a Milano con più di 2000 scooter dopo la fine delle misure restrittive stabilite dal Governo, ha inoltre messo a punto un protocollo di sanificazione ad hoc, in conformità con quanto richiesto dalle normative vigenti. I mezzi in circolazione, infatti, vengono regolarmente sanificati dal personale Cityscoot, con disinfettanti a base alcolica, così come i caschi, che vengono comunque forniti con le cuffiette telate. Inoltre, gli scooter devono essere utilizzati con i guanti, cosi come prevedono le norme attualmente in vigore sul tema.