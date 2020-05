Volkswagen ID.3, rivoluzione elettrica parte a giugno

La rivoluzione elettrica di Volkswagen comincia a giugno. E' infatti terminata l'attesa per chi ha aderito al pre-booking della ID.3 1ST Edition, ovvero la serie speciale di lancio dell'elettrica della casa tedesca, che dal 17 giugno potranno procedere con l'ordinazione vera e propria. Dopo il Maggiolino e la Golf, la ID.3 si è candidata a rappresentare la terza pietra miliare nella storia del marchio, pensata questa volta con 'obiettivo di rendere la mobilità elettrica alla portata di milioni di automobilisti. I Clienti che si sono aggiudicati l'opportunità di essere tra i primi a ordinare uno degli esemplari di questa serie dedicata potranno scegliere tra tre versioni: la ID.3 1ST, la ID.3 1ST Plus e la ID.3 1ST Max, ciascuna caratterizzata da una configurazione specifica. Il listino definitivo della 1ST edition, le cui prime consegne saranno effettuate in estate, sarà ufficializzato con l'apertura degli ordini. Dalle informazioni già disponibili, è tuttavia già possibile dare indicazioni sui prezzi: in Italia la ID.3 1ST avrà un prezzo di partenza inferiore ai 40mila euro. Le ID.3 1ST edition saranno consegnate nel corso dell'estate.



Comune a tutte le ID.3 1ST edition è la base tecnica, costituita dalla batteria da 58 kWh effettivi di capacità, che garantisce un'autonomia di 420 km nel ciclo WLTP (dato in fase di omologazione), e dal motore elettrico da 150 kW di potenza che garantisce prestazioni e efficienza, rese possibili da un'architettura dedicata: la piattaforma modulare elettrica MEB, sviluppata dai tecnici Volkswagen solo per la trazione elettrica. ID.3 è anche sempre connessa alla rete, con la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA (over-the-air) e un sistema operativo dedicato. Tra gli equipaggiamenti specifici della ID.3 c'è l'ID.Light, un sistema di luci dinamiche interne che interagiscono con il conducente, fornendogli informazioni intuitive su diverse funzioni dell'auto. Per esempio, tramite segnali luminosi l'ID.Light può rispondere all'interlocutore che sta utilizzando il controllo vocale, segnalare al conducente la direzione di svolta indicata dal navigatore, avvertire di un pericolo imminente rilevato dai sistemi di assistenza alla guida, avvisare di una telefonata in arrivo oppure, più semplicemente, segnalare lo stato di ricarica della batteria o l'apertura e chiusura delle porte. Al debutto sulla Volkswagen ID.3 è anche l'head-up display con realtà aumentata, che proietta sul parabrezza informazioni relative alla navigazione e agli assistenti di guida, dando però l'impressione che siano visualizzate alcuni metri davanti alla vettura. Due vantaggi dedicati agli aderenti al pre-booking che acquisteranno una ID.3 1ST edition, sono i 2.000 kWh o 600 Euro di ricarica inclusa con We Charge, che per un anno offrirà la possibilità di ricaricare gratuitamente in tutta Europa attraverso una tessera dedicata o un'applicazione per smartphone, oltre all'agevolazione del valore di 600 Euro per l'acquisto di una wallbox marchiata Elli, l'azienda fornitrice di soluzioni energetiche del Gruppo Volkswagen.