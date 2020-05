Start Romagna presenta nuovi bus a metano liquido

Start Romagna, azienda di trasporto pubblico, ha presentato sei nuovi mezzi che la pongono all'avanguardia a livello europeo. I nuovi autobus, per un investimento autofinanziato di circa un milione mezzo di euro, utilizzano come carburante il metano liquido. Rispetto al più tradizionale metano gassoso, grazie ad una temperatura di utilizzo di circa meno 160 gradi, il volume occupato dal liquido negli speciali serbatoi è 600 volte inferiore, permettendo una autonomia che per un pieno arriva ad oltre mille chilometri.

Start Romagna intende realizzare un nuovo distributore interno di metano liquido a Forlì, con un investimento di 800mila euro; a seguire se ne aggiungerà un altro a Cesena. I sei Scania Interlink LNG, 'costretti' alla quarantena in questi mesi di servizio ridotto del trasporto pubblico, debutteranno in strada nei prossimi giorni sulle linee extraurbane 156 Forlì-Ravenna, 126 Forlì-Cervia, 132 Forlì-Santa Lucia, 134 Forlì-Rocca San Casciano. A fronte di un parco complessivo di circa 500 mezzi il piano d'investimenti di star Romagna ne prevede la sostituzione di oltre 200 con nuovi mezzi ad alta tecnologia e basso impatto ambientale.