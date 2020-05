Share Now, car sharing introduce pass per tariffe agevolate

ShareNow, fornitore di car sharing a flusso libero, introduce un modello di abbonamento mensile che permette di ricevere uno sconto sulla tariffa al minuto del servizio: il Pass Share Now. Acquistando il Pass25 al prezzo di 19,99 euro al mese, sia i nuovi clienti che quelli attuali (700.000 in Italia) avranno diritto al 25% di sconto sulla tariffa al minuto del servizio. Chi sceglierà, invece, il Pass50 al prezzo promozionale di 89,99 euro risparmierà il 50% sul costo al minuto di ogni noleggio effettuato durante il mese in corso. Il costo standard del servizio, che parte da 0,19 euro/minuto a seconda del modello di auto selezionato, viene quindi ridotto a 0,14 euro/minuto con il Pass25 ed a 0,09 euro/minuto con il Pass50.



''Con i nuovi Pass Share Now, vogliamo offrire un vantaggio in termini di prezzo a tutti quei clienti che utilizzano regolarmente una delle nostre vetture. Questo è il nostro ringraziamento per la loro fedeltà - dichiara Olivier Reppert, ceo di Share Now - In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, crediamo sia ancora più importante rendere agevole l'accesso al nostro servizio ai cittadini che necessitano di un'opzione di mobilità sicura e, al tempo stesso, flessibile''.



I pass virtuali possono essere acquistati online: l'abbonamento viene automaticamente rinnovato per il mese successivo oppure può essere gestito o annullato online dal cliente. Questi carnet consentono inoltre di ottenere lo sconto esclusivamente sul costo al minuto del servizio, non sui pacchetti orari e giornalieri o su qualsiasi altra tariffa attiva. L'offerta è attualmente disponibile anche in Germania e Austria.