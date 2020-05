ElectroMobility Poland sceglie Torino Design per future EV

Avrà un forte DNA piemontese la prima gamma di auto elettriche della Polonia, che debutterà come concept entro fine giugno con due varianti, una berlina e un suv di segmento C. La progettazione dello stile è stata infatti affidata a Torino Design - l'azienda guidata da Roberto Piatti - che sta collaborando al progetto con Tadeusz Jelec, uno dei più noti designer automobilistici polacchi che ha lavorato anche per Jaguar. Oltre a Torino Design, è impegnata nel progetto anche la tedesca EDAG Engineering, che si sta occupando degli aspetti tecnici. Il programma ElectroMobility Poland prevede la costruzione di cinque modelli. ''Stiamo iniziando con modelli nel segmento C - ha detto Piotr Zaremba presidente di ElectroMobility Poland - adattati alle aspettative degli automobilisti polacchi'' aggiungendo che in una fase successiva '' si passerà alle auto più piccole del segmento B e addatti anche alle famiglie''. Torino Design, ha puntualizzato Zaremba ''ci supporta nella creazione di automobili, nella progettazione e nel lancio industriale. Attualmente stiamo cercando una piattaforma che fungerà da base per sviluppare e costruire un corpo personalizzato''. I due modelli di stile che verranno svelati entro fine giugno saranno oggetto di ricerche di mercato con cui verranno valutati, oltre alle reazioni del pubblico, lo stile, le caratteristiche funzionali e l'ergonomia degli interni.